Standard-nieuwkomer Joachim Van Damme: “Voorlopig houd ik mij nog rustig”

Compleet volgens traditie stelde Standard de 30-jarige Van Damme, een van de vier nieuwkomers deze winter, voor. Hij deed het volledig in het Nederlands, maar charmeerde de Waalse pers met zijn kenmerkende directheid.

Hoe waren de eerste weken bij Standard, Joachim? Je coronabesmetting kwam extra ongelegen.

“Inderdaad. De dag nadat ik tekende, testte ik positief. Dat was natuurlijk een domper want Anderlecht en Club Brugge kwamen eraan. Dat zijn mooie matchen, die je wilt spelen. Intussen ben ik hersteld, al liep ik een fysieke achterstand op. Op dat gebied is het een beetje zuur. Ik ben nu hard aan het werken om die achterstand weg te krijgen. Ik heb een jaar weinig gevoetbald omdat ik in Mechelen lang geblesseerd was. Ze willen me hier rustig brengen om blessures te vermijden.”

Zondag tegen Mechelen kan je nochtans debuteren.

“Ik hoop zo snel mogelijk te spelen, liever vandaag dan morgen. Of ik de coach al geholpen heb met analyses? Nog niet, maar ik ken Mechelen door en door. Er gaat dus zeker nog een gesprek komen.” (lacht)

Was het een moeilijke beslissing? Standard zit financieel en sportief in moeilijkheden. KV Mechelen oogt stabieler.

“Standard is nog altijd een topploeg hoor. De mogelijkheden hier zijn toch anders dan in Mechelen, dat groeiende is. Dat zal niet van vandaag op morgen veranderen. En ik heb voor 2,5 jaar getekend. Het stopt niet na dit seizoen, hè. Ik heb op voorhand een paar wedstrijden bekeken van Standard en zag dat hier genoeg kwaliteit is. De ploeg heeft ook veel pech gehad het afgelopen jaar. Als ik het zo op training bekijk, staat Standard onder zijn rangschikking. Qua niveau is het vergelijkbaar met Mechelen, denk ik. Raskin maakte al indruk op me. Die is echt wel goed.”

Malinwa is een vriendenploeg. Hoe anders is dat?

“Het is wennen, omdat je iedereen opnieuw moet leren kennen. Vier jaar geleden was het de eerste twee of drie weken ook aanpassen bij Mechelen. Er zijn veel nieuwe spelers. Zoiets heeft tijd nodig.”

In de Mechelse kleedkamer gold je als sfeermaker. Je ex-ploegmaats gaven al aan dat je na je vertrek een leemte achterliet. Kan je ook in Luik jezelf zijn?

“De taal is een barrière. De meesten spreken hier Frans en daar ben ik niet zo sterk in. In het Engels kan ik me ook niet zo uitdrukken als in het Nederlands (lacht). Ik zal me moeten aanpassen. Ik ben nu met een boek bezig om wat Frans leren en ik merk wel dat het vlot gaat. Je vangt snel dingen op en ik probeer zo veel mogelijk Franstalige instructies te geven op training.”

Positief is wel dat je je bij Standard misschien voor een breder publiek kunt laten zien. Veel mensen kennen je als schopper, niet als goede passer.

“Ik denk dat de Mechelen-supporters mijn kwaliteiten kennen. Bij Standard moet ik hetzelfde laten zien. Niet alleen breken, maar ook de opbouw verzorgen. Ik geloof erin dat ik het kan. En ik hoop dat ik het snel kan laten zien. Of ik hier ook de baas kan zijn? Dat komt pas met prestaties. Je kunt niet binnenkomen en direct gaan zeggen hoe het allemaal moet werken. Je moet het eerst laten zien. Op het moment ben ik nog vrij rustig. Ik moet nog op niveau komen, voordat ik mij als patron kan opwerpen.”

Het kan zomaar zijn dat je dit weekend de directe tegenstander bent van Rob Schoofs, die jarenlang naast je speelde.

“Dat zal gek aanvoelen. Als we tegen elkaar trainden lieten we elkaar een beetje doen. Je speelt op 90 procent, nooit op 100. Je wilt elkaar niet blesseren. We kennen elkaars kwaliteiten en ik denk eigenlijk dat we allebei in het nadeel zullen zijn. Met de spelers van Mechelen zal de trashtalk vandaag of morgen wel beginnen. Er zal tijdens die match ook heel wat op en neer geroepen worden. Het is een match in de match. Dat hoort erbij.”