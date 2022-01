Cassatie spreekt ex-bestuurders van Publifin definitief vrij

Het proces vond plaats in de nasleep van het zogeheten “Publifin”-schandaal dat in 2016 losbarstte toen naar buiten kwam dat de leden van sectorcomités van de intercommunale Publifin betaald werden voor vergaderingen waaraan ze niet of weinig deelnamen.

Enkele verdachten kwamen strafrechtelijk weg na een penale schikking met het parket. De andere zeven werden naar de rechtbank verwezen. Georges Pire, André Denis, Jean-Marie Gillon, Robert Botterman, Pol Guillaume, Pierre Stassart en Catherine Maes maakten geen deel uit van de sectorcomités, maar waren wel lid van de raad van bestuur van Publifin.

De verdachten ontkenden strafbare feiten te hebben gepleegd. Ze verklaarden dat ze geen weet hadden van het bestaan van disfuncties in de sectorcomités en dat het “het management” van Publifin was dat de beslissingen nam, die nadien in vertrouwen werden voorgelegd en onderschreven door de raad van bestuur.

Deze zeven ex-bestuurders van Publifin waren in december 2019 een eerste keer vrijgesproken door de correctionele rechtbank van Luik. Het beroep van het parket werd in een tweede proces verworpen door het hof van beroep van Luik. In een poging dat vonnis te vernietigen en de zaak voor een ander hof te brengen, ging het parket in cassatie. Dat geding werd woensdag door het Hof van Cassatie niet-ontvankelijk en ongegrond verklaard. “Dit betekent de definitieve vrijspraak van de beklaagden”, bevestigde Sandra Berbuto, de advocate van Catherine Maes en Jean-Marie Gillon.