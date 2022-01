EMA keurt coronapil van Pfizer goed: eerste orale coronamedicijn

Het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA heeft donderdag groen licht gegeven voor een markttoelating voor de coronapil van Pfizer. Dat meldt het in een persbericht. Het gaat om de eerste markttoelating voor een oraal coronamedicijn.

Midden december had het EMA reeds goedkeuring gegeven voor het gebruik van Paxlovid in noodgevallen. Nu kreeg het middel dus een voorwaardelijke markttoelating. De Europese Commissie moet het advies nu wel nog officialiseren.

Paxlovid bestaat uit twee verschillende pillen met elk een ander actief bestanddeel: PF-07321332 en ritonavir. PF-07321332 zorgt ervoor dat het virus zich minder goed kan vermenigvuldigen, terwijl ritonavir ervoor zorgt dat PF-07321332 langer in het lichaam blijft.

Het coronamedicijn is geschikt voor gebruik bij volwassenen die een verhoogd risico lopen op een zwaar ziekteverloop en nog geen extra zuurstof nodig hebben.

Voor zijn beslissing baseert het EMA zich onder meer op een studie waaruit bleek dat Paxlovid de kans op hospitalisatie en overlijden bij patiënten met minstens één onderliggende aandoening sterk reduceerde.

De proefpersonen hadden in het grootste deel van de gevallen een besmetting met de deltavariant opgelopen, maar uit labostudies bleek dat Paxlovid even goed zou werken tegen de omikronvariant, die Europa momenteel in zijn greep houdt.

Eerder kreeg de coronapil van Pfizer reeds groen licht in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. België bestelde ook al 10.000 doses van het middel.