Sofia Costoulas bereikt halve finales bij junioren: “Ben in de wolken”

Sofia Costoulas (ITF 10) speelt vrijdag om een plaats in de finale van het juniorentoernooi op de Australian Open. De zestienjarige Bilzerse, die traint op de Kim Clijsters Academy, knokte zich in drie sets voorbij het Russische tweede reekshoofd Diana Shnaider (ITF 3).

“Ik ben in de wolken”, vertelde ze na de 6-3, 5-7, 6-4 zege. “Het was een wedstrijd op het scherp van de snee. Het was ook erg warm. Ik begon goed, miste bijna niets tot 6-3, 3-2. Maar ze is niet zomaar nummer drie van de wereld en ik wist dat ze niet zou opgeven. Ik voelde misschien ook wat spanning omdat ik merkte dat ik kon winnen in twee sets. Maar daarna heb ik mij goed herpakt. De medische time-out die ze bij 3-0 in de derde set vroeg, heeft mijn ritme een beetje gebroken en ik moest drie keer op rij mijn opslag inleveren. Maar gelukkig draaide mijn return uitstekend en kon ik winnen.”

In de halve finale wacht de 17-jarige Australische Charlotte Kempenaers-Pocz (ITF 220). “Ik denk dat haar mama Belgische is, maar ik ken haar niet echt”, legt Costoulas uit. “Ze staat misschien maar 220e maar dat is makkelijk uit te leggen door covid. Omdat ze Australische is, kon ze niet vliegen. Als ze in de halve finales staat, is ze een uitstekende speelster. Ik voel vertrouwen aangezien ik de voorbije dagen vaak heb gewonnen en ik hoop dat ik dit jaar een grandslam kan winnen.”