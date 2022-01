Beringenaar van amper 19 jaar veroordeeld voor tien inbraken en spuwt op agent

Een 19-jarige inbreker uit Beringen is donderdag in Hasselt tot 24 maanden cel veroordeeld voor het plegen van tien inbraken. Daarnaast ondernam hij nog zes pogingen en bespuugde een agent.

De jongeman heeft ondanks zijn leeftijd al een klantenkaart bij justitie. Toen hij minderjarig was, pleegde de Beringenaar al meerdere inbraken. De betichte verbleef in de jeugdgevangenis van Everberg en Mol. In juni 2020 vierde hij zijn 18de verjaardag en sindsdien zat hij al acht maanden in voorhechtenis. Amper twee dagen nadat de tiener officieel meerderjarig was, begon de verdachte met inbraken te plegen. Vooral kantines en leegstaande panden vormden zijn doelwit. Een keer sloop de betichte ook een woning binnen. Meestal raakte hij binnen na een zware kei door een raam te keilen. Op meerdere plaatsen troffen de speurders zijn dna of schoeiselsporen aan. Ook waren er van enkele inbraken camerabeelden beschikbaar.

Spuwen

Op 30 november 2020 brak de Beringenaar in bij Phone Center Koersel. De uitbater zag al snel meerdere gestolen gsm’s online opduiken. Hij maakte een afspraak met de dader om de toestellen terug te krijgen. Toen de dief opdaagde, haalde het slachtoffer de politie erbij en ontstond er een vechtpartij. De jongeman spuwde recht in het gezicht van een agent met alle coronarisico’s vandien, een tweede inspecteur incasseerde enkele klappen. Het komt hem nu op 24 maanden cel en 800 euro boete te staan. Een 20-jarige man uit Heusden-Zolder die bij een inbraak betrokken was, kreeg 12 maanden cel met uitstel. Aan zijn slachtoffers is de Beringenaar een schadevergoeding van 12.675 euro verschuldigd. Vraag blijft of hij dat kan betalen. (GeHo)