Yanina Wickmayer keert als mama terug naar tenniscircuit: wederoptreden op 7 februari

In het Topsportcentrum Tennis Vlaanderen in het Antwerpse Wilrijk heeft Yanina Wickmayer donderdag haar comeback aangekondigd.

De 32-jarige Wickmayer keert binnenkort terug naar het tenniscircuit nadat ze in april vorig jaar beviel van haar dochtertje Luana Daniëlla. Wickmayer deed haar plannen uit de doeken op een persconferentie en hield meteen ook een voor de pers toegankelijke training.

© vtm

Op de persconferentie werd Wickmayer, die onlangs nog opdook in het VTM-programma “The Masked Singer”, ook voorgesteld als boegbeeld van PronoKal Genomics. Dat is een nieuw genetisch onderzoek van de Pronokal Group dat de meest doeltreffende manier zoekt om gewicht te verliezen en een gezond gewicht te behouden.

Wickmayer zal al op 7 februari haar opwachting maken op het ITF-toernooi van Porto in Portugal. Het zal van september 2020 geleden zijn dat ze nog in competitie trad. De voorbije maanden trainde Wickmayer echter naar eigen zeggen intensief om er meteen weer topfit te staan. De voormalig halvefinaliste op de US Open (2009) is weggezakt naar de 339e plaats op de WTA-ranking. Haar hoogste ranking is plek 12 in 2010.