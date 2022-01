PODCAST. ‘De Dadertapes’ - Jacob: “In een maand tijd veranderd in een monster”

Jacob werd veroordeeld tot vijf jaar cel wegens het lokken van homo’s via een datingapp, waarna zijn bende hen aanviel en beroofde. Sinds kort is Jacob in bemiddeling met een van zijn slachtoffers.

De eerste aflevering van ‘De Dadertapes’ stelt de nu 20-jarige Jacob (fictieve naam) centraal. Jacob wil anoniem blijven omdat hij nog in zijn strafuitvoering zit, en omdat hij zijn tot nu toe succesvolle rehabilitatie in de maatschappij niet wil hypothekeren door zijn werkelijke identiteit prijs te geven. Uiteraard is Jacobs echte naam wel bekend bij de redactie, en ook bij Justitie is de man geen onbekende. Want enkele jaren geleden werd de toen pas 18-jarige jongen veroordeeld voor zwaarwichtige feiten. Ondanks zijn blanco strafregister kreeg Jacob vijf jaar cel voor diefstal met geweld, deels met uitstel. De tiener werd gezien als de leider van een vijftienkoppige bende met wisselende samenstelling, die via een datingapp homoseksuele mannen naar afgelegen plaatsen lokte, om hen daar met geweld te beroven. In totaal maakte de bende vijf slachtoffers.

Met zijn daden meende Jacob naar eigen zeggen dat hij de maatschappij een dienst verleende, omdat hij ervan overtuigd was dat hij pedofielen lokte. “Ik dacht dat ik niks verkeerd deed, en dat ze het verdienden”, getuigt Jacob in de podcast. “Ik weet niet wat me bezielde. Ik ben in één maand tijd veranderd van een rustig persoon in een monster. Ik was mezelf niet meer.”

Vergiffenis vragen

Vandaag doet de nu twintigjarige man er alles aan om op het rechte pad te blijven. Tijdens zijn bijna elf maanden lange verblijf in de gevangenis kwam hij tot inkeer, zo zegt Jacob in de podcast, en zag hij in dat wat hij gedaan heeft, compleet fout was. Meteen na zijn voorwaardelijke vrijlating nam Jacob dan ook het initiatief om een bemiddelingstraject op te starten met zijn slachtoffers. Om te antwoorden op hun vragen, om te vertellen dat hij veranderd is, om zijn excuses aan te bieden en om vergiffenis te vragen. Eén slachtoffer – Gert, die ook koos voor een schuilnaam – is op de uitnodiging ingegaan.

Mariet Cuppens, de bemiddelaar die slachtoffer Gert en dader Jacob (respectievelijk links en rechts op de achtergrond) bij elkaar bracht. “Ze praten niet meer over elkaar, maar mét elkaar.” — © Luc Daelemans

In de podcast getuigt Gert bij wijze van spreken zij aan zij met de dader. Dat de twee nu met elkaar praten, is grotendeels de verdienste van Moderator vzw, een forum voor herstelrecht en bemiddeling tussen daders en slachtoffers. Het was bemiddelaar Mariet Cuppens die de twee bij elkaar bracht. “Na een misdrijf spreken daders en slachtoffers meestal over elkaar, maar niet met elkaar”, zegt Mariet. “Wat wij doen, is mensen een forum geven, een opportuniteit bieden om mét elkaar in gesprek te gaan. En dat is exact wat Jacob en Gert op dit moment doen, en waarvan ze beiden overtuigd zijn dat het vruchten afwerpt.”

Luister nu gratis naar ‘De Dadertapes’ via hbvl.be/podcast , via de hbvl-nieuwsapp of via je favoriete streamingplatform of podcastapp.