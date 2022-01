Deal is bijna rond: Skov Olsen zakt naar België af voor medische tests bij Club Brugge

De onderhandelingen met Bologna sleepten even aan, want de Italianen wilden het onderste uit de kan halen en zeker hun eigen investering – ze betaalden destijds 6 miljoen aan Nordsjaelland – recupereren. Maar trainer Mihajlovic had wel al gezegd dat hij mocht vertrekken en de transfer zit nu in de finale fase. FC Kopenhagen vist zo achter het net voor de linkspoot, die zeventig Serie A-duels op zijn teller heeft en bij de nationale ploeg goed is voor zes goals in vijftien duels.