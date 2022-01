Nieuwe wind bij de Belgian Cats: Hind Ben Abdelkader keert na jarenlange afwezigheid terug, na Kim ook geen Hanne Mestdagh

De 26-jarige Brusselse spelmaakster speelde niet meer voor de nationale ploeg sinds november 2016. Naar eigen zeggen omdat ze “de bond niet vertrouwt” en de “passie voor het basketbal niet terugvindt bij de Belgian Cats.”

Maar Ben Abdelkader maakte de voorbije maanden furore voor het Russische Nika Basket en speelde ook even in de WNBA. Ze werd dus opgepikt door bondscoach Valery Demory, die met de Fransman Rachid Meziane (coach Villeneuve D‘Ascq) een nieuwe assistent toevoegde aan de sportieve staf van de Belgian Cats. Hij wordt naast Pierre Cornia de tweede assistent.

In vergelijking met de EK-kwalificatiewedstrijden in november versus Duitsland en Bosnië is ook Billie Massey er opnieuw bij. De center van Kangoeroes Mechelen was toen out met een voetblessure. Kim Mestdagh is er opnieuw niet bij. Zij laste een pauze in. Zus Hanne Mestdagh werd voor het eerst in meer dan zes jaar niet geselecteerd voor de Belgian Cats. Jana Raman verwacht in mei een eerste kindje en is er dus ook niet bij.

De selectie bestaat uit Julie Allemand, Hind Ben Abdelkader, Antonia Delaere, Serena-Lynn Geldof, Kyara Linskens, Maxuella Lisowa, Becky Massey, Billie Massey, Emma Meesseman, Elise Ramette, Laure Resimont en Julie Vanloo.

© VDB

De Belgian Cats spelen op 10 februari in Washington tegen Puerto Rico en treffen een dag later op dezelfde locatie de VS. Op 13 februari sluiten de Belgen af met een duel tegen Rusland op de Dominicaanse Republiek. De Russen spelen een dag later tegen Puerto Rico maar nemen het niet op tegen de VS. Die zijn als olympisch kampioen al geplaatst voor het WK van 22 september tot 1 oktober in het Australische Sydney.

De Russische vrouwenbasketploeg geraakt, door problemen met vaccinaties en visa, niet in Washington voor het WK-kwalificatietoernooi. De wedstrijden van de Russinnen werden daarom verplaatst naar de Dominicaanse Republiek, wat bij onder meer Emma Meesseman wrevel opwekte.

In principe gaan de eerste drie van elke poule naar het WK, maar in de poule van de Belgian Cats gaat het dus om de eerste twee landen los van de VS. Op het vorige WK, in 2018 op Tenerife, was België nog vierde.