STVV-coach Bernd Hollerbach: “Klauss? Ik zou hem er graag bij willen”

“Seraing won, maar ik ben niet bezig met resultaten van Seraing”, zo opende Bernd Hollerbach zijn persconferentie donderdagmiddag in Sint-Truiden, nadat het gesprek op gang kwam met gekeuvel over de uitslagen van de dag voordien. Hollerbach ontspannen, goed geluimd. “Wij hebben alles zelf in de hand en willen gewoon zo snel mogelijk 35 punten hebben. Tegen Charleroi wordt het opnieuw een moeilijke wedstrijd. Ik heb hen tegen Kortrijk zien spelen. Ik vond Charleroi zeer zeer sterk. (Lachje) Maar tegen ons spelen is ook niet makkelijk. Antwerp heeft dat ondervonden.”

STVV pakte een verdiend punt op de Bosuil. De Kanaries voetbalden misschien zelfs beter dan tegen Seraing vorig weekend. “Logisch. Antwerp wilde tegen ons het spel maken. Dan zijn we op ons best. Als we zelf uit onze schelp moeten komen, is dat anders, dat weet iedereen intussen. Dit keer zijn we tegen Seraing geduldig geweest en hebben we onze momenten afgewacht. In Seraing eind vorig jaar probeerden wij twee keer het spel te maken en kregen we telkens het deksel op de neus. Hoe graag ik ook domineer vanuit een 4-3-3, we hebben er de mensen niet voor. En een stage in Spanje om een nieuw systeem op punt te zetten, was er ook niet.”

“Charleroi mag de bal dus vanaf de eerste minuut hebben vrijdag”, lachte Hollerbach. “Verder moet ik de donderdagnamiddagtraining afwachten en met veel jongens spreken om te bekijken wie zich fit voelt, wie nog genoeg jus in de benen heeft. Mogelijk recupereren we Mory Konaté al, hij legde een negatieve PCR-test af na zijn terugkeer van de Afrika Cup. We kunnen hem gebruiken op het middenveld. Reitz deed het daar heel goed. Ik weet wat die jongen kan, alleen moet hij nog meer duels kunnen winnen. Dat komt, als hij ouder wordt.”

Voor het debuut van sterspeler Shinji Kagawa op Stayen is het nog te vroeg. “Zijn visum is nog niet in orde. Hij werkt dus apart”, aldus Hollerbach. “Kagawa legde sterke testen af. Wel gaat hij blijkbaar nog snel in het rood als het gaat om korte afstanden, maar dat vind ik normaal.”

Het lijkt erop dat de Italiaan Russo gewoon in doel blijft staan tegen Charleroi, ook al maakte de 20-jarige doelman geen echt zekere indruk. “Het is ook aartsmoeilijk om direct voor de leeuwen gegooid te worden als 20-jarige gast. Hij had maar één keer met ons meegetraind. Maar de groep is de sterkte van dit STVV. Anderen stelden die jongen op zijn gemak, meteen verdween de stress. Als je op de website van Transfermarkt kijkt en je telt onze waardes op, dan staan we helemaal onderaan in de reeks. Maar mijn spelers doen het iedere keer weer als groep, gesteund door een ijzersterke staf. We zullen op die manier ook onze punten pakken. Zeker als we ook het publiek er weer achter krijgen.”

Hollerbach spreekt alleen over de 35 punten die hij beoogt en dus de mathematische redding. Lonkt hij echt niet hoger? “Nee. Omdat ik deze competitie goed genoeg ken. Ik heb ook in Moeskroen gewerkt, hé. Laat ons gewoon snel die stress wegpakken die er vorige jaren telkens tot het einde was. Intussen hoop ik dat er nog wat bij komt voor het sluiten van de mercato. We kunnen voorin wat meer ‘Geschwindigkeit’ gebruiken. Snelheid. Dat Klauss van Standard die niet heeft? Euhm, ik zou hem er toch bij willen, hoor. Ik wacht af wat er gebeurt en zal dan werken met de jongens die ik voorhanden heb.”