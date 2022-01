Uniek boomstamgraf mét skelet Karel is voortaan pronkstuk kerk Munsterbilzen

Sinds vandaag herbergt de Hemelvaartkerk in Munsterbilzen een graf dat is uitgehold in een boomstronk. “Dit is een zeer zeldzaam exemplaar. Bij de opgravingen in 2006 hier naast de kerk werden meerdere boomstamgraven ontdekt. Slechts één exemplaar van een uitgeholde boomstam met skelet uit het begin van de 9de eeuw was nog in dusdanig goede staat dat het werd geconserveerd en later tentoongesteld in het kleine museum van de Landschapsruiter aan de Remise in de schaduw van het kerkgebouw”, vertelt schepen van Archeologie Maike Meijers (Trots op Bilzen). Het pronkstuk uit de Karolingische periode krijgt nu een opvallende vaste expositieplek in de achterzijde van het kerkgebouw. “Hij of zij, dat is niet helemaal duidelijk is genoemd naar de Karolingische tijd: Karel. De persoon was ongeveer 1,80 meter groot. Dat de persoon werd begraven nabij het kerkgebouw wijst erop dat het wellicht niet gaat om een rijk persoon of iemand met aanzien maar alleszins was het een vroom persoon.”

© Johnny Geurts

Museumkerk

“Dit graf is van zulk een grote waarde dat het hier in de parochiekerk hoort te zijn, een plek waar geschiedenis, hun schatten en een unieke sfeer heerst. Het zal ongetwijfeld, naast onze andere kerkschatten, een blikvanger worden die uiteraard ook wordt opgenomen in onze gegidste rondleiding. Hiermee zetten we de eerste stappen richting een museumkerk”, zegt Jean-Marie Withofs van de kerkraad. De kerk werd gebouwd in 1851, nadat de oude kerk werd gesloopt. Onderzoek maakte alvast duidelijk dat de graven in Munsterbilzen van de vroege middeleeuwen moeten dateren: tussen de tweede helft van de 8ste tot het midden van de 10de eeuw. Het bewaarde boomstamgraf was het meest volledig bewaard van alle aangetroffen boomstamgraven. In de tentoonstellingsruimte is het boomstamgraf afgeschermd met een glazen deksel. Het conserveren van het graf nam ruim 20 maanden in beslag. Schepen Maike Meijers: “Nadat het boomstamgraf na eeuwenlang onder de grond te hebben gelegen, werd bovengehaald, begonnen zaden te groeien en was er zwamvorming. Met de juiste legering van gassen en luchtvochtigheid werd het 350 kilo wegende boomstamgraf in de museumvitrine geplaatst. Het is een uniek stuk erfgoed en van groot belang in het rijke verleden van Munsterbilzen.”

© Johnny Geurts

Rondleidingen

“Deze plek kan uitgroeien tot een mooie trekpleister, zeker in combinatie met de herbestemming van de kasteelsite Edelhof. Er zullen in de kerk ook gegidste rondleidingen plaatsvinden. Het boomstamgraf is een belangrijk overblijfsel van vroegchristelijke tradities in onze streken. We zijn blij dat het graf nu een prominente plaats krijgt in de kerk”, zegt schepen van Toerisme Bruno Steegen. Op vrijdag 22 april om 20 uur is er in de kerk een gegidste rondleiding in de kerk langs de barokke schilderijen, zeldzaam kerkmeubilair uit de middeleeuwse abdij en uiteraard het historische boomstamgraf. De rondleiding gebeurt in het licht van zaklampen.