Scorende Junya Ito houdt Japan op WK-koers, Daniel Schmidt blijft op de bank

Met een 2-0-overwinning tegen China heeft Japan een uitstekende zaak gedaan in de race naar een WK-ticket. Genkie Junya Ito zette in de tweede helft de eindstand op het bord en scoorde zo al voor de derde interland op rij. Kanarie Daniel Schmidt bleef op de bank als reservedoelman.

De hemel is helemaal opgeklaard voor de Japanse nationale ploeg. Met een 3 op 9 waren de Japanners nochtans zwak gestart in hun race naar Qatar, waar dit jaar het WK wordt gespeeld. Maar met vervolgens winst tegen Australië, Vietnam, Oman en China zijn de ‘Samurai Blue’ opnieuw helemaal in de running.

Een glansrol in de remonte is weggelegd voor Junya Ito. De vleugelaanvaller van KRC Genk ontpopte zich zowel tegen Oman (0-1) en Vietnam (0-1) tot matchwinnaar door het enige doelpunt van de partij te maken. Ook donderdag tegen China stelde hij de drie punten veilig door de verlossende 2-0 op het scorebord te zetten.

Dinsdag speelt Japan een cruciaal duel tegen Saoedi-Arabië, dat aan de leiding staat in de kwalificatiepoule. De Saoedi’s tellen één puntje voorsprong op Japan en hebben nog een wedstrijd tegoed. Die werken ze vanavond af tegen Oman. Australië volgt als derde, op één punt van Japan en twee van Saoedi-Arabië. Daarachter gaapt een kloof van zeven punten met Oman.

Enkel de groepswinnaars en de vier beste tweedes uit elke groep plaatsen zich voor de volgende fase in het Aziatische kwalificatietoernooi.