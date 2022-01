KRC Genk verhuurt Bastien Toma aan Zwitserse eersteklasser FC Sankt Gallen

Toma kwam in de zomer van 2020 over van FC Sion en heeft in de Cegeka Arena nog een contract tot midden 2024. Hij kwam dit seizoen minder aan spelen toe en haalde de voorbije weken onder coach Bernd Storck de wedstrijdkern niet meer. Met de komst van de Ivoriaan Aziz Ouattara zijn de plaatsen op het Genkse middenveld intussen nog duurder geworden.

Sankt Gallen staat momenteel achtste (op tien ploegen, nvdr.) in de Zwitserse Super League. De club telt vier punten voorsprong op eerste achtervolger Lausanne en vijf op hekkensluiter Luzern. Wie de competitie als tiende en laatste afsluit degradeert. De negende speelt play-offs tegen de tweede uit de Challenge League, de Zwitserse tweede klasse.