Douane rolt illegale sigarettenfabriek met 30 ton tabak op in Balen

De productielijn was nog in volle opbouw. — © FOD Financiën

In een grote loods in Balen heeft de douane woensdag een productieruimte voor het illegaal fabriceren van sigaretten aangetroffen.

De clandestiene sigarettenfabriek was nog in volle opbouw. Er stonden machines om een versnijdinglijn te maken en generatoren in de loods. In de loods lag 30 ton tabak opgeslagen. “De in beslag genomen niet verwerkte tabak vertegenwoordigt een waarde van 6,5 miljoen euro aan ontdoken btw en accijnzen”, zegt woordvoerder Francis Adyns van FOD Financiën. “Dankzij het vroegtijdig optreden van de Douane hebben de fraudeurs de kans niet gekregen om fiscale fraude te plegen door illegaal sigaretten te produceren.”

De machine om de tabak te versnijden. — © FOD Financiën

In de loods waren ook woon- en slaapvertrekken geïnstalleerd. Voor de werkkrachten stonden er twintig bedden klaar. De Douane trof vier Bulgaren en twee Belgen aan tijdens de inval. Ze zijn alle zes aangehouden. Het onderzoek naar andere mogelijke betrokkenen loopt nog.

