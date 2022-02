COPY THE LOOK. Zo hou je het warm deze winter in zwart-wit, crème en zilver

Camouflage op maat van een winters landschap, dat is véél wit met hier en daar een subtiel snuifje sneeuwluipaard.

OP DE CATWALK

Dolce & Gabbana — © © Monica Feudi/Courtesy Picture

Luipaard all the way bij Dolce & Gabbana

dolcegabbana.com

IN JE KLEERKAST

I see faces

Monki, 60 euro

Verpakt in zilverpapierIsabel Marant, 150 euro

Koffie on the go

Zara, 29,95 euro

Terug naar de kleuterklas

Burton, 39,95 euro

De items in dit artikel worden op basis van de actuele trends geselecteerd door de lifestyleredactie. De aanklikbare links naar externe partners worden geplaatst als extra infoservice, maar vallen buiten verantwoordelijkheid van de redactie.