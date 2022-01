Jada Lynch, dochter van Kim Clijsters en Brian Lynch, scoort aan de lopende band bij NJ Belles

De 13-jarige en 1m78 grote Jada Lynch wordt omschreven als onder meer “uber athletic guard, point-guard instincts en strong finisher”. Ze kan ze tevens op verschillende posities aantreden.

Twee jaar geleden beslisten Kim Clijsters en Brian Lynch om naar Amerika te verhuizen. Het gezin Lynch/Clijsters vertrok met de drie kinderen (Jada, Jack en Blake) terug naar New Jersey/Belmar. Terwijl mama Kim in moeilijke coronatijden met haar “Kimback” bezig is en papa Brian ook in Belmar in high school trainingen geeft, scoort Jada Lynch bij NJ Belles in New Jersey. De basketbalmoves heeft ze alvast van papa Brian. Hij werd in 2005 met Bree kampioen van België en was ook nog als speler bij Antwerp Giants aan de slag. Na zijn actieve carrière was Brian Lynch assistent-coach van de Giants en coach van Limburg United en Charleroi.

Dochter Jada Lynch stapt dus alvast in de voetsporen van papa Brian en dus niet in die van mama Kim.