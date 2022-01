Ster van Zuid-Limburg strikt naamsponsor en lonkt naar Euregio

De Ster van Zuid-Limburg vaart duidelijk een nieuwe koers. Na de machtsoverdracht tussen oud-organisator Omer Bovy en het duo Erik Stevens-Pierre Vrancken eind 2021 spreken we voortaan over de TRIXXO Ster van Zuid-Limburg, die in de toekomst zowaar naar buitenlandse wegen lonkt.

“Met TRIXXO aan boord kiezen we voor zekerheid in het verdere bestaan van De Ster”, zegt nieuwbakken organisator Erik Stevens. “TRIXXO, een grote dienstengroep uit Hoeselt werkzaam in dienstencheques en uitzendarbeid, verbindt voor zeker drie jaar zijn naam aan onze vierdaagse rittenkoers. Qua parcours kan ik al verklappen dat we nieuwe wegen zullen aansnijden. Binnen de veertien dagen hopen we het rittenschema wereldkundig te maken zodat iedereen weet hoe de individuele tijdrit en de drie ritten in lijn eruit zullen zien.”

De vierdaagse (15-18 april) zal zich dit voorjaar voornamelijk op Limburgs grondgebied afspelen. De ambities van Stevens en Vrancken stoppen echter niet aan de landsgrenzen. “De Ster is een succesformule en die willen we graag verderzetten. Met ruimte voor vernieuwing én verhoging van de kwaliteit. Zo dromen we ervan om de rittenkoers in de toekomst uit te breiden naar de Euregio. Hoewel het idee zich nog in een embryonale fase bevindt zijn er toch al voorzichtige contacten”, verklapt Stevens, die liever focust op de eerste editie onder zijn leiding.

Springplank

CEO Jeroen Poesen van TRIXXO Groep is alvast enthousiast: “We zijn met de TRIXXO Groep werkzaam in heel België en Nederland, maar we willen echt lokaal verankerd blijven in Limburg, waar ons hoofdkantoor is gevestigd.”

Waarom dan precies De TRIXXO Ster van Zuid-Limburg? “Deze koers staat bekend als springplank voor opkomend wielertalent. En talent kansen geven, dat is wat wij dagdagelijks doen”, zegt Poesen, die zich helemaal kan vinden in die internationale ambities. “TRIXXO en groei gaan hand in hand. Samen met de organisatie van De Ster zijn we enthousiast om nog een versnelling hoger te schakelen.”