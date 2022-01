‘Home alone’-ster Macaulay Culkin is verloofd

© Getty Images for Adult Swim

Macaulay Culkin en actrice Brenda Song zijn naar verluidt verloofd. Volgens ingewijden is de ring – waar de Dollface-actrice maandag mee werd gespot – een verlovingsring.

Macaulay Culkin (41) en Brenda Song (33), die in april zoon Dakota verwelkomden, zijn al meer dan vier jaar samen. Dakota werd vernoemd naar de zus van Culkin die in 2008 overleed.

De Home alone-acteur en Song ontmoetten elkaar tijdens de opnames van de film Changeland in Thailand. Ze werden voor het eerst samen gezien bij Craig‘s in Los Angeles, een restaurant waar veel Hollywoodsterren graag komen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het koppel houdt zich meestal op de achtergrond, maar voor zijn veertigste verjaardag postte Song een lief berichtje aan haar nu verloofde: “Gelukkige 40ste verjaardag aan dit magische wezen”, schreef ze. ”Ik zou hier eindeloos kunnen schrijven over hoe geweldig, aardig, liefdevol, oprecht, loyaal, eerlijk, briljant en hilarisch je bent, en hoe dankbaar ik ben dat ik dit leven met je mag delen.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het koppel heeft het nieuws over een verloving overigens zelf nog niet bevestigd. Het zou voor Macaulay zijn tweede huwelijk zijn. In 1998 trouwde hij met actrice Rachel Miner. In 2002 ging het stel uit elkaar.