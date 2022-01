Belgian Tornados trekken naar Belgrado voor WK atletiek indoor

De Belgian Tornados, de nationale 4x400 meterploeg bij de mannen, zal deelnemen aan het WK indooratletiek in Belgrado eind maart. Dat heeft bondscoach Jacques Borlée donderdag bevestigd aan Belga.

Over hun kwalificatie voor Belgrado moeten de Tornados zich geen zorgen meer maken. De selectie gebeurt op basis van het zomerseizoen 2021, waarin de Belgen vierde werden in de olympische finale. Met welke lopers Jacques Borlée naar de Servische hoofdstad zal trekken, is nog geen uitgemaakte zaak.

Het WK indooratletiek vindt plaats van 18 tot en met 20 maart. Bij de vorige editie, in Birmingham in 2018, liepen de Tornados naar brons. Hun Belgisch record van toen houdt vier jaar later nog altijd stand en bedraagt 3:02.51. De ploeg bestond toen uit de drie broers Borlée en Jonathan Sacoor.