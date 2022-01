Belgische strips sieren het nieuwe paspoort

Wie binnenkort een nieuw paspoort krijgt, zal voortaan op reis gaan in het thema van menig Belgische stripheld. Het nieuwe paspoort bevat binnenin niet langer afbeeldingen van gebouwen, maar prentjes die pakweg met Kuifje, Suske en Wiske, Nero, Jommeke of De Smurfen te maken hebben, allen in het thema reizen.

“Een paspoort is een waardevol reisdocument, het Belgische is des te waardevoller want het wordt beschouwd als een van de machtigste ter wereld”, trapte minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès donderdag de online voorstelling van het nieuwe reisdocument af. Het Belgische paspoort is het op vier na ‘machtigste’, een graadmeter voor het aantal landen waar het toegang tot verschaft.

Het document is niet alleen gegeerd bij de burger, maar ook bij vervalsers, luidde het. “Om de veiligheid van het paspoort en de bescherming van persoonsgegevens van Belgen te garanderen, moeten we steeds de beveiligingstechnieken bijwerken”, dixit de minister.

Het nieuwe paspoort verwerkt 48 veiligheidselementen, een verdubbeling. Zo is er voortaan bijvoorbeeld ook een barcode. Het normale paspoort telt 2 extra pagina’s, of 34 in totaal. Het document is beschikbaar vanaf 7 februari. De standaard basisprijs blijft ongewijzigd op 65 euro, maar afhankelijk van de gemeente van afgifte komt daar nog een bedrag bovenop.

In het paspoort is bijvoorbeeld de bekende raket van Kuifje te vinden.