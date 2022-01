Ghanese voetbalbond zet coach Milovan Rajevac op straat na vroege uitschakeling op Afrika Cup

De Serviër Milovan Rajevac (68) is niet langer bondscoach van Ghana. De nationale voetbalbond bevestigde woensdagavond zijn ontslag, dat geen verrassing is na de teleurstellende prestaties op de Afrika Cup.

Ghana, met KRC Genk-speler Joseph Paintsil, begon het toernooi in Kameroen als een van de titelkandidaten maar moest al na de groepsfase inpakken. Na een 1-0 nederlaag tegen Marokko volgde een 1-1 gelijkspel tegen Gabon en pijnlijk 2-3 verlies tegen de Comoren. Een dag na die nederlaag kwam vanuit het Ghanese ministerie van Sport het verzoek Rajevac te ontslaan. Zijn vertrek werd daarna op een meeting van de Ghanese voetbalbond bekrachtigd.

Rajevac was nog maar vier maanden in dienst bij de Black Stars. Hij werd in september aangesteld na de tegenvallende start van Ghana in de voorronde van het WK 2022. Uiteindelijk won Ghana alsnog de groep (ten koste van het Zuid-Afrika van Hugo Broos, nvdr.) en plaatste zich voor de play-offs in maart tegen Nigeria.

Tussen 2008 en 2010 trainde Rajevac de Ghanese nationale ploeg een eerste keer. Hij loodste het land op het WK in Zuid-Afrika tot in de kwartfinales, waar Uruguay na strafschoppen te sterk was. Daarna ging de Serviër aan de slag in Algerije, Qatar en Thailand.