Digitale gemeenteraad op 2 februari

Leopoldsburg

Ook de komende gemeenteraadszitting zal digitaal plaatsvinden. Dit op woensdag 02 februari 2022 om 19:30 uur. Via de gemeentelijke site kan men de vergadering op afstand volgen. Op de agenda onder meer de installatie van een schepen ter vervanging van een verhinderde collega. Verder zal gestemd worden over een renteloze lening voor tennisclub MTC Leopoldsburg. Ook de bouw van het nieuwe dagverzorgingscentrum van VITAS en de vervanging van de telescopische tribune in de sporthal staan geagendeerd.