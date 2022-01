Het voetbal is wereldwijd op zoek naar nieuwe scheidsrechters. En dat neemt Danny Ceyssens wel erg letterlijk. De ex-scheidsrechter en -opleider is onlangs gestart met een inzamelactie voor scheidsrechterskledij voor kinderen in… Gambia. “En dat is nog maar het begin”, verklapt de 61-jarige weldoener uit Heusden-Zolder.