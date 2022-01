Carlos Gutierrez werd door Donovan van Wijngaarden ‘ontdekt’ op een buitenpleintje in Eindhoven en bracht hem in contact met zijn ex-club Lommel. — © Sven Dillen

Top Divisie 1-ploeg Lommel versterkte zich vorig seizoen in volle coronaperiode in de breedte met Carlos Gutierrez. Het was Donovan van Wijngaarden, die de Amerikaan met Nederlands paspoort op een buitenpleintje in Eindhoven bezig zag en hem met zijn ex-team in contact bracht.