Papa Erwin Vaes en broer Jonas, samen met Brecht Geraerts voor de ‘Maartenmuur’: “Maarten is de bestaansreden van onze club. We willen hem trots maken.” — © Raymond Lemmens

Woensdag was het dag op dag vijf jaar geleden dat Maarten Vaes in Sint-Truiden van de weg raakte met zijn wagen. Een week later overleed de 19-jarige Truienaar kansloos in het ziekenhuis. Zijn zaalvoetbalclub Los Fréros Rummen is hem niet vergeten. Integendeel, hij stuwt zijn makkers vooruit.