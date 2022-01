Wat een wervelwind: Ashleigh Barty na alweer een dominante match naar allereerste finale op de Australian Open

Ashleigh Barty heeft zich donderdag als eerste speelster geplaatst voor de finale van de Australian Open in Melbourne. De thuisspeelster en nummer 1 van de wereld haalde het overtuigend in twee korte sets van de Amerikaanse Madison Keys (WTA 51).

Na iets meer dan een uur tennis stond de 6-1, 6-3 eindstand op het scorebord in de Rod Laver Arena. Het was het vierde duel tussen de 25-jarige Barty en de 26-jarige Keys. De Australische trok voor de derde keer aan het langste eind.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ashleigh Barty neemt het zaterdag in de finale op tegen de Poolse Iga Swiatek (WTA 9) of de Amerikaanse Danielle Collins (WTA 30). Ze doet dan een gooi naar een derde grandslamzege en een vijftiende WTA-titel. In 2019 won Barty Roland Garros, vorig jaar was ze de beste op Wimbledon. Op de Australian Open was een halve finale, in 2020, tot vandaag haar beste resultaat.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het is overigens al van 1980 geleden dat een thuisspeelster de finale haalt van de Australian Open. Toen was het Wendy Turnbull die verloor van de toenmalige Tsjechoslowaakse Hana Mandlikova. De laatste Australische die het toernooi won, is Chris O’Neil in 1978. Barty is ook pas de zevende vrouw die deze eeuw op drie ondergronden een grandslamfinale haalt. De andere zes: Serena Williams, Venus Williams, Mario Sharapova, Simona Halep, Garbine Muguruza en Justine Henin.

Voor Madison Keys eindigt haar parcours ‘down under’ net als in 2015 in de halve finales. De Amerikaanse, een voormalig top 10-speelster, speelde al een grandslamfinale. In 2017 verloor ze op de US Open de eindstrijd van landgenote Sloane Stephens.