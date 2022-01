De Colombiaanse ex-mountainbiker op jacht naar winst in de drie grote rondes: het grillige parcours van wereldtopper Egan Bernal

Het gaat – godzijdank – een beetje beter met Egan Arley Bernal. Hoe de nog altijd maar net 25-jarige Colombiaan herstelt van het tragische trainingsongeval van maandag, is een open vraag waarop geen enkele medicus in de Universidad de la Santana in Chiá op dit moment kan antwoorden. Het is niet de eerste tegenslag voor de Colombiaan, maar wel veruit dé hardste klap met een lange revalidatie tot gevolg. De voorbije zes profseizoenen zaten vol woeste hoogten en diepe dalen.