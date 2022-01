Minnie Mouse krijgt voor het eerst een broekpak aangemeten door een bekende ontwerpster

Disneyland Parijs kondigde woensdag aan dat Minnie Mouse haar eerste broekpak zal krijgen ter ere van de dertigste verjaardag van het park. En wat helemaal bijzonder is: het is ontworpen door de beroemde Britse modeontwerpster Stella McCartney.

Het feest zal in maart van start gaan voor Women‘s History Month, wat de inspiratie is geweest voor de nieuwe look.

Op Twitter deelde het pretpark een voorsmaakje van Minnie‘s nieuwe outfit, die bestaat uit een donkerblauw en zwart polkagestippeld broekpak en bijpassende strik.

“Stella McCartney heeft Minnie Mouse haar allereerste broekpak ontworpen, en het is prachtig”, zo klinkt het.

“Minnie heeft altijd een speciaal plekje in mijn hart gehad,”, zegt McCartney. ”We delen dezelfde waarden. Wat ik geweldig vind aan Minnie is dat ze geluk, zelfexpressie en authenticiteit belichaamt, en dat ze mensen van alle leeftijden over de hele wereld inspireert. Plus, ze heeft zo’n geweldige stijl!”

“Deze nieuwe kijk op haar kenmerkende polkadots maakt Minnie Mouse een symbool van vooruitgang voor een nieuwe generatie”, vervolgt ze. ”Ik kan niet wachten tot je deze nieuwe look kunt zien in het Walt Disney Studios Park!”