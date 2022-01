DEBAT. Kritiek op verkoop van krantenwinkels Relay aan gokbedrijf, wat vind jij?

Bpost bevestigt dat er een deal is over de verkoop van alle aandelen van Ubiway Retail, dat krantenwinkels uitbaat onder de namen Press Shop, Relay, Hubiz en Ubi. Het postbedrijf, dat voor de helft in overheidshanden is, denkt de transactie tegen eind februari te kunnen afronden.

Bpost zegt dat de activiteiten niet langer kernactiviteiten in de strategie van het bedrijf waren. “Bpost group concentreert zich op de versnelling van zijn transformatie tot een internationale speler op het gebied van e-commerce logistiek”, klinkt het. Bpost was sinds 2016 eigenaar van de winkels.

Werknemers

Financiële details geven de bedrijven niet. Alle vaste werknemers van Ubiway, volgens Golden Palace 100 voltijdse equivalenten, maken de overstap. De uitbaters van de winkels zelf zijn zelfstandige ondernemers.

Golden Palace noemt in een afzonderlijk persbericht twee belangrijke redenen voor de overname. Ten eerste wil het bedrijf “deel van het plaatselijke sociale weefsel” worden en zijn banden versterken met de plaatselijke gemeenschappen en gemeentebesturen. Ten tweede vormen de verkooppunten een distributienetwerk “dat Golden Palace in staat zal stellen haar positie in België te versterken in het essentiële segment van de detailhandel voor het grote publiek”. Golden Palace spreekt van een diversificatie, “aangezien sportweddenschappen in krantenwinkels eerder een bijkomstige activiteit” zijn.

Kritiek

Dat bpost de winkels verkoopt aan een gokbedrijf, stuit op kritiek. Volgens het Vlaams expertisecentrum voor alcohol en andere drugs (VAD) wordt “de rode loper uitgerold voor de kansspelsector”. VAD-directeur Kathleen Peleman sprak over “een slag in het gezicht” van iedereen die bezig is met de strijd tegen gokverslaving.