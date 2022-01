Woonzorgcentrum Park Lane in Antwerpen. — © WAS

In het Antwerpse woonzorgcentrum Park Lane betaal je gemiddeld 4.800 euro per maand voor een verblijf. In ruil krijgt elke bewoner maaltijden van een sterrenchef, zijn er luxueuze kamers en onder meer een zwembad. Toch staat het duurste rusthuis van Vlaanderen sinds kort op de zwarte lijst van de Vlaamse zorginspectie.