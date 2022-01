Rotonde in Beringen deels afgesloten nadat vrachtwagen lading modder verliest

Donderdagvoormiddag heeft een vrachtwagen een hele lading modder verloren op de rotonde van de Kasteletsingel en de Hasseltsesteenweg in Beringen. De rotonde werd een tijdje deels afgesloten.

Het is onduidelijk hoe de modder precies op de rotonde terecht kon komen, maar de stadsdiensten en de brandweer Zuid-West Limburg moesten ter plaatse komen om het goedje op te ruimen. De politie Beringen/Ham/Tessenderlo sloot de rotonde een tijdlang deels af. Het verkeer dat van op de Hasseltsesteenweg kwam, kon de rotonde niet nemen om de Kasteletsingel of Beringersteenweg richting Heusden-Zolder op te rijden. Wie van Heusden-Zolder kwam, kon Beringen enkel binnenrijden via de Hasseltsesteenweg. zb

© Zahra Boufker

© Zahra Boufker

© Zahra Boufker