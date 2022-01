Naast btw-verlaging ligt nu ook ‘mini-taxshift’ op tafel

Het zal snel duidelijk worden of de teambuilding die premier Alexander De Croo (Open Vld) maandag organiseerde voor een nieuw elan zorgt. Zijn federale ploeg boog zich gisteren nog maar eens over een verlaging van de energiefactuur. Bij het ter perse gaan was er nog geen akkoord. Hoeft ook niet te verbazen, want verschillende partijen mikken eerder op morgen om te landen.

De Croo wil deze week ook de ‘mini-taxshift’ afkloppen. Die discussie over belastingen heeft op zich niets met energie te maken, maar binnen de regering wordt gefluisterd dat ze aan elkaar gekoppeld worden. Vooral de liberalen zien heil in een groot akkoord dat de koopkracht van de burgers ten goede moet komen. Door het uitdoven van de bijzondere sociale bijdrage krijgen gezinnen met een lager inkomen straks een belastingverlaging van 50 tot 150 euro. Open VLD ziet dat als een argument om niet te fors in te grijpen in de energiefactuur. Bij Vooruit, dat pleit voor een btw-verlaging, wordt dat slecht onthaald. Zij benadrukken dat het uitdoven van de bijzondere sociale bijdrage al beslist was.

Naast de energiefactuur en de mini-taxshift zouden ook enkele arbeidsmarkthervormingen deze week op tafel komen. Het gaat dan onder meer om flexibeler werk in de e-commerce. Maar verschillende kabinetten geven nu al aan dat we wat dat betreft voorlopig nog geen beslissing moeten verwachten. Het water zou nog te diep zijn.