GEMEENTERAAD. Peer investeert 500.000 euro in nieuwe jeugdlokalen Kleine-Brogel

Jeugdlokalen: De jeugdlokalen van Kleine-Brogel zijn ruim 70 jaar oud. Ze huisvesten KLJ, de misdienaars- en speelpleinwerking en zijn toe aan vernieuwing. “Na een studie bleek de keuze voor een nieuwbouw het meest duurzaam en efficiënt”, vertelt schepen Liesbeth Diliën (CD&V). “De eigenaar is de vzw parochiale werken van de dekenij Pelt, en de bouwheer is een pas opgerichte vzw met daarin onder andere een vertegenwoordiging van de verenigingen.” De geraamde kostprijs van het project is 600.000 euro. “Hierin voorziet de stad een tussenkomst van 500.000 euro, en de vzw voorziet zelf 100.000 euro.”

Wolvenfolder: Oppositieraadslid Wesley Kolen (N-VA) kwam terug op de folder met gruwelijke foto’s van wolvenaanvallen die de bedrijfsgilde Peer-Meeuwen eind vorig jaar in Peer had verspreid. “Dit heeft voor veel ophef gezorgd, en we vragen ons af hoe de schepen van landbouw en dierenwelzijn hier naar heeft gekeken”, richtte Kolen zich naar schepen Dirk Colaers (CD&V) die argumenteerde dat hij vanuit zijn twee bevoegdheden de juiste stappen heeft gezet. “Zowel naar de kleine als professionele veehouder.” Kolen sprak van een moeilijke spreidstand. “Ons lijkt het beter om die bevoegdheden op te splitsen.” Hij kreeg hierbij steun van onafhankelijk raadslid Peter Smeets. Colaers zag dit anders: “Het is een kwestie om rationeel en professioneel te handelen.” Burgemeester Matheï (CD&V) onderstreepte dat de verschillende bevoegdheden sowieso samenkomen in het schepencollege. “En dat neemt collegiaal beslissingen. Niemand ontkent dat de wolf polariseert, maar het is aan het gemeentebestuur om hier mee om te gaan. In overleg met buurgemeenten en hogere overheden.”

Handhaving: Oppositieraadslid Kathleen Soors (Appel) polste naar de stand van zaken bij de opmaak van een handhavingsbeleidsplan zoals dat al gebeurde in politiezone MidLim. “Dit zal worden bekeken op het niveau van de Intergemeentelijke Samenwerking”, stelde schepen Sigrid Cornelissen (CD&V). “Het is niet evident om als gemeente alleen dit beleid uit te werken en uit te rollen, daarom de bovenlokale aanpak.” Burgemeester Matheï (CD&V) vulde aan dat in dat kader al aanwervingen gebeurden. “Om onder andere dit project te coördineren.”