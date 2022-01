GEMEENTERAAD. Na eerdere mislukte pogingen hoopt Heers Roppebibliotheek nu wél te verkopen

Heers

Raadslid: Gemeenteraadslid Julien Geuten (VLDumont) is wegens gezondheidsredenen verhinderd om zijn mandaat uit te oefenen. Plaatsvervanger Marnik Vermote (VLDumont) nam in januari ontslag als raadslid. Hij wordt opgevolgd door partijgenote Christel Lambié, zij legde tijdens de zitting de eed af.

Bibliotheek: De raad gaf groen licht voor de verkoop van de Roppebibliotheek langs de Steenweg. “Vanaf september 2023 zal de bibliotheek verhuizen naar de nieuwbouw - het BASS - op de site van het administratief centrum”, vertelde burgemeester Kristof Pirard (VLDumont). “De huidige bieb moet voorlopig wel behouden blijven totdat we in het nieuwe gebouw kunnen. In het verleden werd dit pand al enkele keren te koop aangeboden, zonder succes. We hopen dat nu wel zal lukken, het gebouw wordt geschat op 320.000 euro.” De oppositie stemde unaniem tegen. Evi Lennertz (Hecht) vroeg zich openlijk waarom er geen nieuwe bestemming aan het pand kon worden gegeven. “Enerzijds is er het historische aspect, als geboortehuis van gouverneur Louis Roppe, anderzijds is dit een prima locatie voor een kleine kmo in de lokale of sociale economie. Jullie zijn er niet veel mee bezig geweest.”

Zelftesten: Oppositiepartij CD&V vroeg in een extra punt om drie Covid-19 zelftesten ter beschikking te stellen aan iedere inwoner. “We willen een geste doen naar de bevolking toe, voor veel gezinnen is de aankoop van zelftesten toch een hap uit het budget”, zegt Gerald Kindermans. “De gemeente kan via een groepsaankoop de prijs drukken. Volgens ons is het een kwestie van prioriteiten en kan dit zeker wedijveren met zakjes snoep of sleutelhangers.” De meerderheid stemde echter tegen. “We hebben deze optie overwogen, maar we besloten om het anders aan te pakken”, legde bevoegd schepen Heidi Pirlotte (VLDumont) uit. “We hebben 1.000 zelftesten aangekocht voor de Heerse scholen zodat leerkrachten en leerlingen die kunnen gebruiken, we willen het recht op onderwijs handhaven.”