GEMEENTERAAD. 14.000 euro om drugsafval op te ruimen en grond te reinigen

MAASEIK

Drugs: Op het terrein van de firma ADK aan Renkoven 3 werd onlangs drugsafval achtergelaten. Bevoegd schepen Ann-Sofie Custers (Open Vld): “Na verschillende bodemonderzoeken hebben zowel ADK als de stad Maaseik offertes aangevraagd voor de ophaling van het drugsafval, vervoer en reiniging van de vervuilde grond. Er werd gekozen voor de meest voordelige offerte van 14.000 euro. Er is een dading overeenkomst opgesteld waarin het vervolg qua werkwijze en kostenverdeling voor het verwerken van de grond is opgenomen.”

Achterolmen: De stad wil de bibliotheek en het cultuurcentrum Acherolmen verbouwen tot een cultuurcluster van de stad. Om die reden zal men nog dit jaar van start gaan met verbouwingen aan het huidige cultuurcentrum. De werken nemen twee jaar in beslag. In de toekomst zal het laagste niveau van het huidige pand dienst doen als toegang. Via de centrale inkom kan men naar de bibliotheek en naar het cultuurcentrum. “Aan de zijde van de Sportlaan komt er een nieuwe promenade en een overdekte wachtruimte met banken buiten”, zegt burgemeester Johan Tollenaere (Open Vld). Aan de zijde van de Van Eycklaan voorzien we een grote parking voor De Lijn. Ook aan de andere zijde komt er een parking voor auto’s. De nieuwe muur die we optrekken langs de Sportlaan krijgt een wigwamvorm. Achter deze muur komt de nieuwe bibliotheek die bewust geen indirect zonlicht binnen krijgt. Alle kantoren van het cultuurcentrum met klaslokalen, leeszaal, studiezaal en een grote polyvalente ruimte voorzien we op de eerste verdieping waar ook een dakterras is voor buitenactiviteiten. Het cafetaria krijgt eveneens een buitenterras met zicht op de parking van De Lijn. De bibliotheek met muziekafdeling heeft meerdere niveaus en een originele vertelhoek. Ook voor de jeugd zijn er ruimten waarbij men op schermen kan kijken of spellen kan uitproberen. Het nieuwe cultuurcentrum zal 9.470.854 euro kosten en is vooral energievriendelijk opgevat.”

Rode Kruis: Het Rode Kruis Maaseik en Dilsen-Stokkem fuseren in de toekomst tot één afdeling onder de noemer Rode Kruis Vlaanderen – afdeling Maasland. Een schoolgebouw langs de Schoolstraat in Neeroeteren zal het lokaal van de afdeling worden.