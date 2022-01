NBA. Devin Booker leidt Phoenix naar achtste zege op rij, ook Ja Morant gaat weer los

Phoenix blijft de overwinningen in de NBA opstapelen. De Suns versloegen woensdagavond Utah met 97-105 en behaalden zo een achtste zege op rij.

Devin Booker blonk uit met 43 punten en 12 rebounds. Ook Chris Paul, goed voor 21 punten, vond vlot de weg naar de korf.

Phoenix voert de ranking in de Western Conference aan met 38 zeges uit 47 wedstrijden voor Golden State en Memphis, dat met 110-118 van San Antonio won dankzij een alweer briljante Ja Morant (41 punten. Utah staat vierde.

De Miami Heat, de nummer 1 in de Eastern Conference, boekte een 110-96 overwinning tegen de New York Knicks. Duncan Robinson werd met 25 punten topschutter.

Eerste achtervolger Chicago was in eigen huis te sterk voor Toronto. Onder impuls van DeMar DeRozan (29 punten) en Zach LaVine (23 punten) trokken de Bulls met 111-105 aan het langste eind. Cleveland, de derde in de stand, zette kampioen Milwaukee (vijfde) opzij met 115-99.

Uitslagen:

Utah - Phoenix 97 - 105

Brooklyn - Denver 118 - 124

San Antonio - Memphis 110 - 118

Atlanta - Sacramento 121 - 104

Miami - New York 110 - 96

Portland - Dallas 112 - 132

Chicago - Toronto 111 - 105

Cleveland - Milwaukee 115 - 99

Indiana - Charlotte 126 - 158

Orlando - LA Clippers 102 - 111

Standen (winstpercentage, wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Miami 64,6 48 31 17

2. Chicago 63,8 47 30 17

3. Cleveland 61,2 49 30 19

4. Brooklyn 60,4 48 29 19

5. Milwaukee 60,0 50 30 20

6. Philadelphia 59,6 47 28 19

7. Charlotte 55,1 49 27 22

8. Boston 51,0 49 25 24

9. Toronto 50,0 46 23 23

10. Washington 47,9 48 23 25

11. New York 46,9 49 23 26

12. Atlanta 46,8 47 22 25

13. Indiana 34,7 49 17 32

14. Detroit 23,4 47 11 36

15. Orlando 18,4 49 9 40

WESTERN CONFERENCE

1. Phoenix 80,9 47 38 9

2. Golden State 72,9 48 35 13

3. Memphis 66,0 50 33 17

4. Utah 61,2 49 30 19

5. Dallas 57,1 49 28 21

6. Denver 55,3 47 26 21

7. Minnesota 51,1 47 24 23

8. LA Clippers 50,0 50 25 25

9. LA Lakers 50,0 48 24 24

10. Portland 41,7 48 20 28

11. New Orleans 38,3 47 18 29

12. San Antonio 36,7 49 18 31

13. Sacramento 36,0 50 18 32

14. Oklahoma City 29,8 47 14 33

15. Houston 29,2 48 14 34

Programma van donderdag:

Philadelphia - LA Lakers

Golden State - Minnesota