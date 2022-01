Rode Duivels dreigen vanavond hun eerste plek op de FIFA-ranking kwijt te raken na ruim drie jaar op kop

De Goddelijke Kanaries zijn sinds eind vorig jaar genaderd tot op twee puntjes van de Rode Duivels op de FIFA-ranking en werken de komende dagen twee WK-kwalificatiewedstrijden af. De eerste, in en tegen Ecuador, wordt donderdagavond om 22 uur gespeeld. Als de vijfvoudige wereldkampioen die wedstrijd wint, springt het virtueel al over de Rode Duivels naar de eerste plek.

Opvallend: in dat scenario zouden de Rode Duivels hun eerste plek enkele dagen later al terug kunnen krijgen… zonder zelf in actie te komen. Het huidige systeem om de FIFA-ranking te berekenen, brengt immers ook minpunten in rekening indien een land dat hoger dan zijn tegenstander op de ranking staat, niet kan winnen.

Daardoor kan Brazilië bij winst donderdag over de Belgen springen en enkele dagen later opnieuw onder het puntenaantal van de Duivels zakken als het zijn tweede match niet wint. Die tweede wedstrijd wordt in de nacht van dinsdag op woensdag tegen Paraguay gespeeld. De Brazilianen hebben daarom enkel genoeg aan een zes op zes tegen Ecuador en Paraguay. Bij elk ander scenario breiden de Rode Duivels hun voorsprong als nummer één zelfs uit.

Vooral Ecuador is zware tegenstander

Bondscoach Roberto Martinez en co. mogen dus duimen voor de twee Zuid-Amerikaanse tegenstanders van Brazilië. Vooral de eerste opdracht lijkt zwaar voor de Brazilianen, die met een straffe 35 op 39 al gekwalificeerd zijn voor het WK. Ecuador doet het met een derde plek immers prima in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificaties. Paraguay staat voorlaatste en zou in principe geen probleem mogen zijn.

De FIFA-ranking draait niet enkel om prestige, maar is ook belangrijk voor de potindeling bij grote toernooien. De landen die er het best scoren, krijgen een status als reekshoofd en ontlopen elkaar op die manier. In april zullen Brazilië en België zo allebei de potten ingaan voor de groepsindeling van het WK 2022 in Qatar. Door hun hoge positie op de wereldranking zijn de Rode Duivels nu al zeker dat ze dan net zoals Brazilië reekshoofd zullen zijn. Maar of ze ook als ’s werelds nummer één aan het WK zullen beginnen, is nog lang niet zeker. De volgende FIFA-ranking wordt op 10 februari bekendgemaakt.

Huidige FIFA-ranking:

1. België 1828,45

2. Brazilië 1826,35

3. Frankrijk 1786,15

4. Engeland 1755,52

5. Argentinië 1750,51

6. Italië 1740,77

7. Spanje 1704,75

8. Portugal 1660,25

9. Denemarken 1654,54

10. Nederland 1653,73