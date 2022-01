Nick Kyrgios bereikt finale dubbelspel op Australian Open, maar zorgt voor smet op zege met woede-uitbarsting

Kyrgios en Kokkinakis zijn bezig aan een bijzondere reeks. Op weg naar de eindstrijd versloegen ze ook al de Kroaten Mate Pavic en Nikola Mektic, het beste koppel ter wereld.

Het duel met Granollers en Zeballos - de derde reekshoofden - werd gespeeld in de Rod Laver Arena, waar Kyrgios en Kokkinakis opnieuw luidkeels werden aangemoedigd.

Na 1 uur en 47 minuten maakte Kokkinakis het af met een lob, waarna hij in de armen werd gesprongen door de dolblije Kyrgios.

Toch zorgde woelwater Kyrgios voor een beetje smet op de overwinning. In de tweede set, toen het even minder liep, kwam zijn slechtste kant weer naar boven. Hij ging in discussie met de umpire, sloeg een bal tegen de boarding en daarna moest zijn racket eraan geloven.

In de finale nemen Kyrgios en Kokkinakis het op tegen hun landgenoten Matt Ebden en Max Purcell, die het als tweede geplaatste Britse duo Rajeev Ram/Joe Salisbury versloegen: 6-3 7-6 (9).