Adrie Van der Poel is kritisch over het ‘nieuwe’ veldrijden en doet opmerkelijke uitspraak: “Wout van Aert is slim, maar geen aanvaller”

De Van der Poels blijven in groep thuis van het WK veldrijden. Naast Mathieu reizen ook broer David en papa Adrie niet mee naar de VS. En dus had die laatste tijd voor een paar interviews. Over de rug van zijn zonen, Wout van Aert en de huidige crossparcoursen.

Adrie van der Poel weet nog niet of hij zondagavond gaat kijken naar de strijd om de regenboogtrui, die voor het eerst sinds 2011 zonder Mathieu Van der Poel doorgaat. En ook die zal naar alle waarschijnlijkheid niet voor de buis zitten.

“Hij mag ook niet veel”, aldus Adrie Van der Poel bij de NOS. “Hij ligt vooral op de bank. Een beetje netflixen, misschien een boekje lezen. Het doet hem zeer dat hij zijn trui niet kan verdedigen.”

De rug van Mathieu, het is het gespreksonderwerp geweest de voorbije maanden. Eerst de val op de Olympische Spelen, dan de sterke terugkeer en vervolgens opnieuw de problemen aan de rug. Een familiekwaaltje, maar allemaal met een andere oorzaak.

“Bij David is het een ontsteking aan zijn rug”, klinkt het. “Er is een scan gemaakt in september 2020. Daar hebben ze onlangs nog eens naar gekeken omdat hij last bleef houden, en daaruit kwam dat ook hij moet rusten. Het klopt dat we allemaal last van onze rug hebben. Ik heb dat ook. Alleen is het bij ons allemaal iets anders. Bij Matje komt het door valpartijen, hij heeft een zwelling. Bij David is het een ontsteking. En het blijkt dat ik een vergroeiing in mijn rug heb.”

© BELGA

“Slimme Van Aert”

“Ik denk dus wel dat een groot gedeelte van Mathieu’s blessureleed te herleiden is naar het aantal valpartijen in de afgelopen zeven, acht jaar. Af en toe had hij moeten herstellen en opnieuw beginnen”, stelt Adrie Van der Poel bij Wieler Revue. “Als je renner bent, is het altijd zo dat als je niets breekt, je gewoon weer opstapt en doorgaat. Maar laten we wel wezen: het is ongezond als je met zestig kilometer per uur tegen de grond kwakt en daarna nog doorfietst. Op een gegeven moment houdt het op.”

Daarnaast weet hij ook dat zijn zoon enorm agressief koerst, volgens in tegenstelling tot iemand als Wout van Aert. “Er rijden er geen twee of drie rond die zo koersen”, klinkt het. “Ik kom dan niet uit bij Van Aert, want die valt weinig aan. Hij zit altijd mee en is een heel slimme renner. De echte aanvallers zijn voor mij Tadej Pogacar, die van vroeg begint en dat zijn ook Mathieu en Julian Alaphilippe. Van Aert is gewoon slim en stemt z’n koersen af op die twee renners denk ik.”

“Wout maakt het fietsen er wel aantrekkelijk mee en heeft ook de motor om tot het eind mee te gaan, dus dat is alleen maar positief. Maar ik denk dat Mathieu, Alaphilippe en Pogacar meer initiatiefnemers zijn. Maar… Het is allemaal leuk en aardig en het is voor het publiek ook hartstikke leuk, maar ik heb Mathieu wel gezegd dat hij aan zijn eigen carrière moet denken en moet leren wat zuiniger te rijden of helemaal niet te rijden.”

© Geert De Rycke

Belastende veldritparcoursen

Adrie Van der Poel is daarnaast niet te spreken over de steeds zwaarder wordende parcoursen in de cross. “Als je schuin een helling oploopt of op fietst, dan is dat heel erg zwaar voor een rug. Vergelijk het maar eens met lopen op het strand. Dan is het met de parcoursen van tegenwoordig ook nog eens zo dat er van bochtje naar bochtje wordt gereden. En ook nog bergop, bergaf en weer bergop. Soms moet een bergje wel 25 keer omhoog worden gefietst”, klinkt het. “Daar komt bij dat er veel meer ‘stille bochten’ worden aangelegd. Dat is aantrekkelijk voor de sponsoren, want de renners staan even stil en de camera dus ook en dan komen de sponsoren beter in beeld.”

“Ik had het er bijvoorbeeld over met Gerben de Knegt, Sven Vanthourenhout en Steve Chainel, de bondscoaches van Nederland, België en Frankrijk. Zij delen die mening. Het moet door de commissie veldrijden worden besproken. Hopelijk komt er verandering in.”