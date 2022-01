Peking roept Washington op Winterspelen niet te “verstoren”

China hoopt te tonen dat het land in staat is een groot evenement te organiseren in een pandemie. De laatste maanden nam vooral de Amerikaanse druk op Peking toe. China wordt ervan beschuldigd de rechten van de etnische minderheid Oeigoeren te schenden. De VS hadden een “diplomatieke boycot” van de Winterspelen aangekondigd, wat betekent dat ze geen officiële diplomatieke vertegenwoordigers naar het evenement zullen sturen. Washington overtuigde ook enkele westerse bondgenoten om hetzelfde te doen.

“Momenteel is het de absolute prioriteit dat de Verenigde Staten stoppen de Olympische Winterspelen in Peking te verstoren”, zei Wang Yi aan Blinken, volgens een persbericht dat het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken verspreidde.

Ook riep hij Washington op “te stoppen met vuur te spelen” over de kwestie rond Taiwan. Het zit Peking niet lekker dat de VS en Taiwan de banden aanhalen. De laatste maanden vlogen meer Chinese vliegtuigen de identificatiezone van het eiland binnen.

De Chinese minister zei ook de “redelijke bezorgdheden” van Rusland te verdedigen in de crisis rond Oekraïne. “We roepen alle partijen op tot kalmte, om af te zien van het verhogen van de spanningen en het escaleren van de crisis.”

Washington en zijn Europese bondgenoten beschuldigen Moskou ervan zowat 100.000 soldaten aan de Oekraïense grens te hebben bijeengebracht met het oog op een invasie. Moskou ontkent dat, maar eist dat de NAVO een lidmaatschap van Oekraïne weigert. Een onaanvaardbare eis voor het bondgenootschap.

Zonder de NAVO te noemen, stelde de Chinese minister dat “de regionale veiligheid niet kan worden gegarandeerd door de versterking en uitbreiding van militaire blokken”. Hij oordeelde dat “de redelijke bezorgdheden van Rusland op het vlak van veiligheid ernstig moeten worden genomen en een oplossing moeten krijgen”.

De Amerikaanse minister Blinken benadrukte dan weer dat een nieuwe Russische agressie tegen Oekraïne wereldwijde risico’s voor de veiligheid en de economie zou inhouden. Volgens hem is “de verantwoordelijke weg” er één van de-escalatie en diplomatie, aldus de woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, Ned Price.