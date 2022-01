Seraing wint levensbelangrijke kelderkraker en zet Beerschot weer op tien punten

Beerschot heeft de degradatiestrijd geen nieuw leven in kunnen blazen. De rode lantaarn ging op het veld van Seraing met 2-1 onderuit. Het verschil tussen beide ploegen bedraagt weer tien punten. Youssef Maziz legde de wedstrijd na 57 minuten in een beslissende plooi.

Beerschot kwam best strijdvaardig voor de dag in de kelderkraker tegen Seraing, maar de ploeg heeft stilaan nog maar weinig om voor te strijden. Seraing toonde zich efficiënter en was in de tweede helft ook gewoon beter. Beerschot kon ondanks het vele balbezit amper kansen verzamelen. Alleen een schot van Holzhauser na een goede aflegger van Avenatti was in de eerste helft het vermelden waard.

Seraing kwam intussen meer en meer opzetten. Cachbach had op links een goede actie in huis, waarna Mikautadze voor dreiging zorgde. Zijn schot was net niet genoeg in de hoek om Biebauw te verschalken. Tien minuten voor rust haalde Biebauw dan knullig Bernier neer, die door Maziz knap was diep gestoken. De scheidsrechter wees terecht naar de penaltystip. Biebauw kwam er vanaf met een gele kaart, maar zag Seraing-topschutter Mikautadze er nu wel 1-0 van maken. In de tweede helft startte Beerschot opnieuw beter dan Seraing en dit keer zat het de Antwerpenaren wel mee. Invaller Shankland kon de bal helemaal vrij aannemen na een corner van Holzhauser en schoot via de paal de gelijkmaker binnen.

© BELGA

Maar Beerschot kreeg Mikautadze niet aan banden gelegd. De spits was een gesel en rolde met een geweldige dribbel de Beerschot-verdediging op. De paal stond in de weg voor zijn tweede doelpunt van de avond, maar Maziz tikte wel de rebound binnen. Mikautadze bleef maar dollen met Beerschot, maar zag zijn 3-1 afgekeurd worden door buitenspel.

Zo werd het een verdiende zege voor Seraing, pas de eerste sinds 27 november. Beerschot telt nu tien punten achterstand op concurrent Seraing. De degradatie wenkt nu echt.