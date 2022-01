United wint in Luik, maar langdurige afwezigheid van Benson is domper op de zege

Limburg United kende - op enkele minuten in het tweede quarter na - geen enkel probleem in Luik. Delalieux en Nelson bevestigden hun goede vorm. Domper op de overwinning was de zware blessure die Benson op training opliep.

Limburg United miste in Luik Bojovic, die twee weken uit is met een hamstringblessure. Casey Benson liep dinsdag op training een enkelblessure op en moet tien weken aan de kant blijven. Delalieux uitte zijn dankbaarheid voor zijn selectie voor de Belgian Lions met de eerste acht punten voor United en enkele aanvallende rebounds in de beginfase. Met een sterke Nelson inside liepen de Limburgers uit tot 11-24. Luik scherpte de defense aan. Het Waalse team kon daardoor niet alleen enkele steals pakken, maar zorgde er ook voor dat de Limburgse shots niet meer binnen vielen. De voorsprong slonk tot één puntje. “Na onze gretige start heb ik enkele wissels moeten doorvoeren en die brachten ons uit het goede tempo”, besefte coach Westphalen. “Toch zat de energie en intensiteit juist, waardoor we goed zijn blijven spelen. In het derde quarter vond ik opnieuw de juiste opties.”

© Serge Minten

Te laks

De fast-breaks werden verzilverd door Nelson, zodat de kloof opnieuw tien punten werd. Het lukte nog niet om Luik definitief uit te tellen. Hammonds controleerde en toen de driepunters van Littleson wel begonnen binnenvallen, liep het verschil op tot 19 punten. Ex-Limburg United-speler Justin Kohajda probeerde zijn ploeg nog terug te brengen, maar dichter dan tien punten lukte niet meer.

“We bleven Nelson en Delalieux vinden, zodat zij het konden afmaken”, aldus Westphalen. “Toch waren we te laks in de slotfase. We moeten dan durven doorduwen en niet gaan afwachten. De intensiteit was wat verwaterd. Toch ben ik erg tevreden, want we hebben een zwaar bekerweekend achter de rug, waar we in beide wedstrijden hard hebben moeten knokken. We hebben laten zien dat er oplossingen zijn nu we het enkele weken zonder Benson moeten doen.”

© Serge Minten

Quarters: 17-25, 22-23 (39-48), 16-22 (55-70), 24-22.

RSW Luik: 25/60 shots (8/29x3), 21/25 vw, 32 rebounds, 19 fouten, LEMAIRE 3+4, IAROCHEVITCH 6+1, DEPUYDT 4+11, BAZOUMANA 12+14, SPALETA 2+0, Robeyns 0+0, Potier 2+0, Bogaerts 4+5, Bruwier 0+0, Lhoest 2+0, Kohajda 4+5.

Hubo Limburg United: 33/62 shots (12/30x3), 14/19 vw, 37 rebounds, 21 fouten,0 NELSON 17+10, LAMBOT 1+6, DELALIEUX 18+7, HAMMONDS 3+3, PALMI 5+4, Littleson 4+8, Dedroog 0+4, Dammen 0+0, Desiron 0+2, Blanchart 0+0.

Delalieux opnieuw opgeroepen voor nationale ploeg

Jonas Delalieux straalde in de wedstrijd tegen Luik veel vertrouwen uit en mocht met een double – double terugblikken op een puike wedstrijd. Voor het duel tegen Luik vernam hij dat hij samen met Leander Dedroog opnieuw opgeroepen was voor de nationale ploeg. “Ik krijg dan ook veel vertrouwen van de ploeg en van de coach”, aldus Delalieux. “We begonnen prima aan de wedstrijd: vooral aanvallend liep het vlot, verdedigend kon het beter. We speelden bij momenten iets te laks. Positief was dat we nooit echt de controle verloren hebben. Naar de toekomst toe moeten we proberen om de opgebouwde kloof verder uit te bouwen in plaats van op onze lauweren te gaan rusten. De Golden League behoort nog te mogelijkheden, maar het zal ook wat afhangen van de uitslagen van andere ploegen. Dat ik opnieuw bij de brede kern van nationale ploeg hoor is fijn, maar er zullen nog tien spelers afvallen. Ik ga er alleszins niet om treuren als ik uiteindelijk niet tot de laatste veertien spelers zal behoren”, besluit Delalieux.