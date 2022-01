Cercle Brugge dendert verder: Matondo en Kanouté knallen Vereniging naar 24 op 27 tegen tienkoppig Anderlecht

Het is een kwaal die wel vaker opduikt. Dikwijls als Anderlecht in de flow raakt en een zaak kan doen in het klassement, geeft RSCA niet thuis. Ook nu zag het er weer rooskleurig uit. Door het puntenverlies van AA Gent en Charleroi kon paars-wit bij winst Play-off 1 bijna omhelzen. Meer nog, Antwerp speelde ook gelijk en straks is het Club-Brugge-Union. De hemelpoort stond open, maar wie het paradijs ziet is soms met verstomming geslagen.

Var ziet rood

Zo ook de Brusselaars. Al moet gezegd worden dat Cercle Brugge het uitstekend aanpakte. De vereniging zette heel hoog druk en Anderlecht had daar moeite mee. Vooral Wesley Hoedt wankelde. Zondag op Mechelen titelden we nog Petje af voor Hoedt omdat de Nederlander toen autoritair verdedigde, maar nu moesten we sarcastisch stellen Chapeau Hoedt. Hij verstuurde veel matige passes en in minuut 24 ging het fout. De snelle Rabbi Matondo brak door en de Nederlander tackelde hem onderuit. In eerste instantie trok ref Wesley De Cremer geel, maar de VAR oordeelde anders. In Tubeke vonden ze dat Hoedt de laatste man was en dus mocht hij gaan douchen. Was dat niet te streng? Killian Sardella was nog dichtbij. Al stond die ook gewoon de verkeerde kant van zijn man te dekken.

Na 23 minuten pakte Wesley Hoedt rood na een charge op de doorgebroken Matondo. Diezelfde Cercle-aanvaller velde later het verdict met een geweldige streep van buiten de zestien. — © BELGA

Het gevolg is wel dat Vincent Kompany zich steeds meer gaat ergeren aan de arbitrage. De RSCA-coach zal dat na een wedstrijd altijd verdoezelen, maar langs de lijn gaat hij wel meer en meer tekeer. Als speler was de verdediger immer stoïcijns, maar dat lukt minder goed in de dug-out. Toen Vanhoutte even later over de bal tackelde op een been, wond Kompany zich op om een strengere straf te krijgen dan geel. De ergernis heeft uiteraard een reden: twee speeldagen geleden kreeg Standard-verdediger Dusenne geen rood voor tackle op de doorgebroken Amuzu. Nochtans was die sliding vervaarlijker dan die van Hoedt. Op Malinwa kwam de VAR niet tussen terwijl Peyre toen Raman neertrok in de box. In het Lotto Park vinden ze dat weinig consequent. Mag Kompany dat met zijn naam en reputatie aanklagen?

Met nog 65 minuten te gaan, kon Anderlecht met tien man nooit een vuist maken. Cercle nam het heft nog meer in handen en de sterke Rabbi Matondo velde na de rust het verdict met een heerlijke krul in de verste hoek. Na een serie van 9 matchen zonder nederlaag, verloor RSCA nu toch. Cercle had hiervoor nog maar twee keer gewonnen in 46 duels in het Astridpark.

© BELGA

Delcroix out na kwartier

Al moet Anderlecht de schuld niet alleen bij de arbitrage leggen en de hand ook in eigen boezem steken. Zirkzee, Refaelov, Gomez... ze vonden hun niveau nooit. Na de rode kaart bracht Kompany met Delcroix een extra verdediger in voor Benito Raman. Die was boos en niet helemaal onterecht. Met zijn snelheid had de spits nog kunnen counteren, want Amuzu raakte voor de rust maar 6 ballen. Triest.

Anderlecht werd toch geconfronteerd met de hiaten in de kern. Olsson en Murillo waren geschorst en laat dat net de posities zijn waar paars-wit geen vervangers voor heeft. Sardella, dat blijft harken en Verschaeren lager op het middenveld was ook geen succes. Een extra rechtsachter zou geen overbodige luxe zijn. Zeker omdat Delcroix na 16 minuten opnieuw uitviel met pijn aan de adductoren. Tja.

Een ommekeer zat er niet meer in. Kompany barstte zelfs nog eens uit toen een vlug gegeven vrije trap werd geannuleerd. Op Mechelen kreeg hij nog geel, maar nu was het zijn assistent die het karton onder zijn neus geduwd werd. Het protest baatte niet. Integendeel, Kanoute maakte er nog 0-2 van.

Groen-zwart zet dus zijn fenomenale reeks voort met 24 op 27 en Anderlecht is afgeremd. Als Union nu wint op Club Brugge, haal de promovendus dan maar eens terug. Zondag trekt RSCA alvast naar het Dudenpark voor de Brusselse derby.