Amerikaanse centrale bank hint op renteverhoging in maart

Beursanalisten en economen wereldwijd keken uit naar de mededeling van de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, woensdagavond. Daarin doet voorzitter Jerome Powell wat iedereen had verwacht: hij stelt een renteverhoging in het vooruitzicht. “Met een inflatie die veel hoger is dan 2 procent en een sterke arbeidsmarkt, zal het spoedig verantwoord zijn om de rente te verhogen’, zegt de centrale bank in een mededeling.

“Spoedig”

Bij dergelijke mededelingen telt elk woord, en het valt op dat Powell het woord “spoedig” gebruikt. Analisten verwachten dat dit in maart al zal gebeuren. Dat zou dan de eerste verhoging sinds 2018 zijn.

De verhoging moet dienen om de wereldwijde inflatie af te remmen. Het stimuleert mensen om te sparen en om minder uit te geven aan onder andere vastgoed, wat de prijzen nu omhoog drijft.

Vermoedelijk is deze Amerikaanse zet de voorbode van een renteverhoging ook hier in Europa. Christine Lagarde, de voorzitter van de Europese Centrale Bank, hield daar tot voor kort wel nog aan vast, maar versoepelde de jongste tijd daarover haar toon - ook in haar communicatie telt elk woord.