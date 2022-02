Van 2017 tot 2019 was de Vlaamse broeder Stan Vanuytrecht de kluizenaar van Saalfelden. — © BELGAIMAGE

Saalfelden

De Oostenrijkse gemeente Saalfelden heeft een vacature voor een kluizenaar. Vlaming Stan Vanuytrecht, gewezen diaken in Diest, was de voorlaatste bewoner van die kluis tegen een rotswand in de Alpen.