Vlaams Parlement verlengt termijn voor noodleverancier energie tot 12 maanden

De stijgende energieprijzen wegen ook op de financiële situatie van sommige energieleveranciers. Denk maar aan het faillissement van de Vlaamse Energieleverancier eind 2021. Wanneer een energieleverancier failliet gaat, wordt Fluvius automatisch aangeduid als noodleverancier. Bedrijven en gezinnen krijgen dan maximaal 60 dagen de tijd om een nieuw contract af te sluiten bij een private leverancier. Maar voor veel gezinnen is die termijn van 60 dagen te kort. Daarom wordt de termijn opgetrokken tot 1 jaar.

“We zien vandaag dat die termijn van 60 dagen voor bedrijven voldoende is. Bij gezinnen is dat echter niet het geval. Na 45 dagen heeft ongeveer 90 procent van de klanten een nieuw contract afgesloten. In theorie worden huishoudens die na 60 dagen geen nieuw contract hebben afgesloten bij een nieuwe leverancier afgesloten van het net. Dat willen we nu aanpassen”, zeggen de indieners van het decreet.

“Een huishouden afsluiten van het net kan, gelukkig, uiteraard niet zomaar. Daarvoor is een stevige administratieve procedure voorzien zodat de consument maximaal beschermd is. Die procedure vergt uiteraard enige tijd. Om ervoor te zorgen dat de consument maximaal beschermd blijft, en niet in een juridische schemerzone terecht komt, passen we nu de termijn aan tot 12 maanden”, klinkt het.