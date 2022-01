Sneeuwruimer richt ravage aan op snelweg: “Ik ben stomverbaasd dat iemand zo roekeloos kan zijn”

Trucker Michael Lemon was bijna thuis met zijn lading toen hij op een autosnelweg in de Amerikaanse staat Ohio plots een sneeuwruimer opmerkte op het andere rijvak. De machine was verkeerd afgesteld, waardoor tonnen sneeuw met hoge snelheid over het wegdek en op de tegenliggers vlogen. “Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt, ik wist niet hoe ik moest reageren”, aldus Lemon die alles filmde met zijn dashcam. “Ik was stomverbaasd dat iemand zo roekeloos kan zijn.” Tientallen auto’s en vrachtwagens werden beschadigd, enkele inzittenden raakten gewond toen hun voertuig van de weg ging door de sneeuw.