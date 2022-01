Na twee jaar zonder festivals: twee grootste organisatoren houden CORE boven de doopvont

Achter de schermen werkten ze al samen, maar samen een festival organiseren is een primeur voor Rock Werchter en Tomorrowland. Dat doen ze met CORE Festival, dat op 27 en 28 mei plaatsvindt in Brussel. Naast vier muziekpodia met meer dan dertig artiesten zal er ook kunst te zien zijn. Na twee muzikaal troosteloze jaren tekenen Tomorrowland en Rock Werchter in 2022 voor maar liefst 25 festivaldagen.