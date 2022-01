Infrabel waarschuwt voor ongevallen aan spoorwegovergangen die vermeden kunnen worden

40 procent van alle ongevallen aan spoorovergangen gebeurt met onvoorzichtige weggebruikers, die de regels niet respecteren. Ze zijn gehaast en proberen nog snel over te steken. Ze raken in paniek, keren om of rijden zich vast in de sporen. Het is een opvallend fenomeen dat Infrabel de laatste tijd ziet toenemen. Ook in Limburg waren er vorig jaar 3 ongevallen aan overwegen, waarvan 1 met dodelijke afloop. Infrabel roept getuigen op om onmiddellijk de hulpdiensten te verwittigen via het nummer 112. De trein kan dan mogelijk nog tijdig tot stilstand gebracht worden. Het hangt dus van seconden af om mensenlevens te redden.