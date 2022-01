Lekker klinken bij een Vlaamse klassieker: onze expert selecteert stoofpotwijnen

Stoofpotten en suddergerechtjes zijn bijzonder populair tijdens de winter. Vraag het maar aan Jeroen Meus. Want wat blijkt? Uit de honderden gerechten is stoofvlees het meest gedownloade gerecht van Dagelijkse kost. Maar welke wijn drink je daar nu bij? Wij zoeken het iets breder en gingen op zoek naar vier stoofpotwijnen zowel in het hogere als lagere prijssegment. Onze conclusie? Hou het simpel.